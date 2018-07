Par DDK | Il ya 52 minutes | 62 lecture(s)

L'apparition de cas de leishmaniose viscérale enregistrés dans la commune d'Ath Maouche a mis en état d'alerte l'APC et le bureau d’hygiène communal qui ont avisé, par voie d'affichage, la population locale de cette situation délicate, en l’appelant à prendre les précautions qui s'imposent afin d'endiguer la propagation de cette affection qui peut s'avérer mortelle. Car, il y a un moustique, le phlébotome en l’occurrence, qui transmet cette maladie du chien à l'homme. Dans le même sillage, une journée d'information et de sensibilisation sur la leishmaniose a été organisée, mardi dernier, dans la salle des délibérations de l'APC au profit de la population de la commune. L'événement a été animé par des représentants du bureau d'hygiène communal, de la subdivision agricole de Seddouk et de l'EPSP de la même daïra. Parallèlement, et afin de ne rien laisser au hasard, vu la gravité de la situation et du danger que représente cette zoonose, c'est à dire une maladie qui se transmet des animaux à l'homme, les autorités communales d'Ath Maouche ont décidé de passer à l'action en organisant du 1 au 30 juillet de l’année en cours, une campagne d'abattage de chiens errants, vecteurs d'un grand nombre de zoonoses dont la leishmaniose, la rage, et bien d'autres affections contagieuses qui se transmettent par morsures, piqûres d’insectes, salives ou déjections. Pour mener à bien cette campagne d'abattage qui se tiendra tout au long de ce mois de juillet, de 17 heures à 20 heures, en dehors des agglomérations, et de 22 heures à une heure, à l'intérieur des agglomérations, l'APC a fait appel à l'association des chasseurs de la région à qui incombera la tâche de mettre hors d'état de nuire ces bêtes. Par ailleurs, l'APC a achevé une autre campagne de vaccination des cheptels du 7 au 13 juin derniers, contre la fièvre aphteuse bovine et la clavelée ovine. Des centaines de têtes, entre bovins et ovins, ont été vaccinées dans toutes les localités que compte la municipalité afin de parer à toute épidémie qui pourrait toucher le bétail local, avec ses ravages incommensurables.

Syphax Y.