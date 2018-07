Pesante pénurie du lait en sachet

Par DDK | Il ya 52 minutes | 71 lecture(s)

Inutile de chercher un sachet de lait pasteurisé au niveau des commerces de l'alimentation générale ou des supérettes dans la ville de Tazmalt. Cette denrée enregistre une grande pénurie, ces derniers jours. Ce produit de première nécessité manque cruellement sur les étals, car son approvisionnement s'est raréfié au grand dam des ménages aux revenus modestes. Questionné à ce sujet, le gérant d'une épicerie, située sur le boulevard principale de la ville, rétorquera : «Cela fait une semaine que je n'ai pas été approvisionné en lait pasteurisé. Je pense que la production des laiteries a baissé drastiquement d'où la rareté de ce produit de base». Paradoxalement, la commune de Tazmalt compte deux laiteries qui produisent en plus du lait en sachet, des glaces et des fromages. Une source indique que le quota de la poudre de lait octroyée à ces laiteries serait insuffisant pour couvrir toute la région, d'où la carence en cette denrée. Résultat: des quantités réduites de lait sont produites localement mais qui se font "siphonnées" en un laps de temps très court. Le produit s'épuise dans la matinée aussitôt qu'il est mis en vente. Le rationnement se fait au niveau des points de vente à raison de deux sachets par client. Devant cette situation, les consommateurs se rabattent sur l’achat du lait en poudre dont les prix sont exorbitants. Ce qui n’est guère fait pour arranger les choses pour les petites et moyennes bourses qui devraient s'acquitter de pas moins de 400 dinars pour avoir un paquet de lait en poudre. Le lait devient une denrée rare de nos jours dans un pays des paradoxes, où l'on a tout essayé pour arriver à l'autosuffisance en matière de lait, mais c'était compter sans l'anarchie qui règne dans la production de ce produit de première nécessité. Ce sont toujours les citoyens modestes qui payent les pots cassés. «Pour ma part, je croyais que la crise du lait allait être solutionnée mais cela n'a pas été le cas. La pénurie du lait continue de nous faire subir des tracasseries quotidiennes. Ce produit est devenu l'un des sujets de discussion dans la société et un problème national», s’étonne un père de famille de Tazmalt.

S. Y.