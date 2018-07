Trois blessés sur la RN9

Par DDK | Il ya 52 minutes | 73 lecture(s)

Un accident de la circulation s’est produit dans la journée de jeudi dernier, vers 11h45 mn sur la route nationale n° 9, à hauteur du viaduc de l’évitement de la ville de Kherrata, juste après l’embouchure du tunnel n°1 des gorges du Chabet El-Akra. Il s’agit d’une collision entre deux véhicules légers de marques Golf et Renault 205 qui roulaient dans les sens inverses. L’accident a fait trois blessés légers et des dégâts matériels, selon notre source. Aussitôt alertés, les éléments de l’unité de la Protection civile de Kherrata se sont dépêchés sur les lieux pour procéder à l’évacuation des trois blessés qui étaient à bord des deux véhicules, à l’hôpital de Kherrata. Il s’agit de jeunes hommes âgés respectivement de 23, 27 et 28 ans.

S. Zidane.