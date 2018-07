«Réussir la saison estivale»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

à l’issue des travaux de la session extraordinaire de mercredi dernier, sur la saison estivale, l’APW de Béjaïa a adopté une importante résolution.

Ceci après avoir recueilli toutes les propositions des intervenants lors des débats pour enrichir les recommandations formulées par la commission mixte lors de la présentation de son rapport sur le tourisme. Dans le document, il est recommandé aux uns et aux autres la nécessité de mettre en place «un comité de suivi et d’évaluation composé d’élus APW, de l’administration et de différents acteurs de la société civile, dans le cadre de la démocratie participative, et de veiller à la dotation de la direction du tourisme d’un numéro vert, à l’élaboration d’un guide touristique pour la wilaya, à l’éradication du commerce informel sous toutes ses formes, à l’éradication des constructions illicites, à la protection et le confort du citoyen ainsi qu’à la promotion du tourisme dans la wilaya.» Lors de la présentation de son rapport, le président de la commission du tourisme de l’APW, mettant en exergue les potentialités touristiques de la wilaya de Béjaïa, a déclaré que «des investisseurs potentiels rencontrent des difficultés à mener à bon port leurs projets». Lors des débats, un élu a résumé, à lui seul, la situation du tourisme et la préparation de la saison estivale qui se fait chaque année par l’administration et les élus : «C’est l’éternel recommencement, à chaque session de l’APW consacrée à la préparation de la saison estivale» a-t-il dit. Et d’ajouter: «Les travaux d’aménagement sont souvent entamés au mois de juin, alors que la saison est officiellement lancée.» Par ailleurs, renchérit-il, «chaque année, ce sont les mêmes plages qui sont interdites à la baignade, preuve qu’il n’y a pas le moindre changement.» Pour lui, «le rapport présenté par le directeur du tourisme renseigne plus sur le nombre de réunions tenues pour préparer cette saison estivale que sur autre chose», lançant un appel à toutes les autorités afin de définir, en urgence, une réelle stratégie en matière de tourisme pour la wilaya de Béjaïa. Il importe de signaler que 33 plages, pour une façade maritime de plus d’une centaine de kilomètres, sont autorisées, cette année, à la baignade à Béjaïa.

F. A. B.