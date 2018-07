Des projets en perspective !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

La salle de soins du village Takorabt a besoin d'un coup de jeune. Cette structure sanitaire est en proie à la vétusté, ayant été construite dans les années 1980. L'APC d'Ighil Ali, consciente de l’impératif de remédier à cette situation, a inscrit une opération de réhabilitation de cette unité pour son bon fonctionnement. Un avis de consultation a été lancé, récemment, pour sélectionner l'entreprise à qui incombera la tâche de cette opération ô combien importante pour la population de ce village qui avoisine les 3 000 habitants. Il s'agit, en tout, de réhabiliter et rénover la structure sanitaire et le logement de fonction situé en surélévation. Dans le même contexte, il est projeté la rénovation et la consolidation du réseau de l'assainissement au profit de la cité de recasement, sise au chef-lieu communal d'Ighil Ali. Le projet porte sur une distance de 200 mètres linéaires, informe-t-on. Cette cité, qui date de l'époque coloniale, constitue l'un des points noirs de la localité, car l'habitat précaire y prédomine depuis des décennies. Par ailleurs, le village Ath Saci, situé à 3 km du chef-lieu municipal, est concerné par un projet qui a trait à la réalisation d'un mur de soutènement au lieu-dit Amdoun Aqdim. Cette localité au relief accidenté a émis un besoin pressant en aménagement urbain pour soutenir un sol en proie, de plus en plus, à l'instabilité, due aux érosions et aux affaissements. L’autre opération consignée sur le "calepin" de l'APC concerne l'acquisition de fournitures et de panneaux de signalisation au profit de la commune. Ces derniers y font presque défaut. Pourtant, cette municipalité est parcourue par la RN106, dense en circulation, où les panneaux de signalisation et autres équipements routiers manquent cruellement. Dans ce cas de figure, il y a surtout ces panneaux d'indication qui mettent en garde contre la chute de pierres étant donné que la commune possède un réseau routier truffé de falaises et de précipices vertigineux, où des affaissements, des glissements de terrain et des éboulements se produisent souvent. Des virages dangereux sont aussi constatés sur plusieurs tronçons, d'où la nécessité d’aviser les automobilistes, en particulier les étrangers à la région, à l’aide de panneaux de signalisation.

Syphax Y.