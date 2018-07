Une caravane médicale à Iwendadjen

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

à l’initiative de l’association socioculturelle du village Iwendadjen, dans la commune de Barbacha, l’association des Amis de la faculté de médecine de Béjaïa a organisé, avant-hier samedi, sa 19ème caravane médicale au profit des habitants du village d’Iwendadjen et de ceux des villages limitrophes. Cette caravane installée au centre du village depuis 9 heures jusqu’à la fin de la journé, a, selon ses organisateurs, une mission humanitaire et pédagogique. Elle se déplace par ses propres moyens et à titre gracieux vers des malades qui, souvent, n’ont pas facilement accès aux soins médicaux et aux produits pharmaceutiques. Elle est composée de médecins généralistes, de plusieurs médecins spécialistes, de paramédicaux, de pharmaciens bénévoles pour la distribution gratuite de médicaments aux patients qui ne disposent de la «carte Chiffa» et de nombreux étudiants en médecine de l’université de Béjaïa soucieux de parfaire leur formation. En plus des consultations médicales et de la distribution gratuite de médicaments, les médecins prodigueront aux habitants des conseils sur l’hygiène de vie et des conseils pour éviter des maladies, surtout en cette période de grandes chaleurs. Pour toucher le maximum de personnes, le président de l’association socioculturelle du village d’Iwendadjen a invité tous les habitants des villages limitrophes et même de toute la commune de Barbacha à venir nombreux bénéficier de la gratuité des consultations médicales et de la distribution de médicaments. La caravane assure aussi, indique le président de l’association sus citée, le dépistage du diabète et de la tension artérielle (TA) ainsi que d’autres examens au bénéfice des habitants.

B. Mouhoub