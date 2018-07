Vaste campagne de nettoyage au chef-lieu

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Les autorités municipales d’Ait Smaïl ont initié, vendredi dernier, une vaste campagne de nettoyage et de désherbage au niveau des villages

et des quartiers du chef-lieu communal. Les détritus ramassés à la faveur de ce volontariat ont été évacués vers la décharge

communale par des agents municipaux. Dans un appel à ses concitoyens, le maire de la municipalité a rappelé que «chaque citoyen doit nettoyer devant son immeuble ou son domicile. Il incombe à nous tous de contribuer à l’entretien de nos cités et de nos villages.» Organisée conjointement avec le mouvement associatif, cette campagne vise à embellir les quartiers du chef-lieu communal, et améliorer le cadre de vie des habitants. Outre les quartiers du chef-lieu, cette opération a également touché plusieurs tronçons du CW 06, à Boujbara, Ighil Oualdoun, du coté du café Megrous, les oueds du chef-lieu et les ponts Ifoula et bouizra. Les autorités locales promettent que «d’autres volontariats suivront dans les différents quartiers, les jours qui viennent.» «Au nom de tous les membres des associations et des jeunes volontaires, des entreprises qui ont participé et en mon nom personnel, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l’opération d’aujourd'hui (vendredi, ndlr). Il faut continuer afin de vivre dans un milieu sain», écrit l’édile d’Ait Smaïl dans un post sur sa page Facebook.

F. A. B.