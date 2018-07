La doyenne tire sa révérence à 103 ans

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

La doyenne de la région d’Aokas a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi au vendredi. Présumée née en 1915, Nna Fatima Louacini, veuve Touati, a vécu 103 ans ou même plus. Selon son parent, âami Slimane Touati, âgé de 85 ans, la défunte aurait deux à trois ans de plus que l’âge déclaré. Pourtant, ce n’est qu’après avoir dépassé le siècle d’existence que la défunte a commencé à perdre quelques facultés. Mis à part un petit handicap physique qui la force à marcher arcboutée, elle a été lucide jusqu’à l’âge de 100 ans, assurent ses proches. La défunte a été enterrée, hier, au cimetière de Sidi Mhand Aghrib d’Aokas. Elle a eu trois garçons dont les deux ainés sont, aujourd’hui, décédés, et une fille. Elle

laisse derrière elle ses deux enfants restants et plusieurs petits-enfants.

