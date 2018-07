Un projet d’extension retenu

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

L’Assemblée populaire communale de Darguina a bénéficié, récemment, d’une enveloppe financière de l’ordre de 950 millions de centimes pour la réalisation de quatre salles de classe au niveau de l’école primaire, sise à la cité Saâdane au

chef-lieu communal. Il s’agit d’un projet inscrit par la collectivité il y a des lustres mais non concrétisé faute de moyens financiers. «Nous avons bénéficié, dans un premier temps, d’une enveloppe de 8 millions de dinars. Après réévaluation du projet, la direction des équipements publics nous a accordé

une rallonge en portant le montant total à 9,5 millions de dinars», se réjouit le maire de Darguina. Les travaux portant réalisation de ces classes vont, selon la même source, démarrer incessamment. «Nos services ont d’ores et déjà retenu l’entreprise qui va réaliser ce projet ; nous espérons que celle-ci sera au rendez-vous, en nous livrant le projet avant la rentrée prochaine», a-t-il dit, tout en se déclarant «disposé à lui prêter aide et assistance». Pour le personnel encadreur de ce primaire, ce projet vient à point nommé, vu le contexte de surcharge dans lequel les élèves suivent, ces dernières années, leur scolarité, et dont les responsables de cet école n’avaient d’autre choix que le recours à la double vacation. Bref, une nouvelle qui ne manquera certainement pas de réjouir les enseignants et les élèves.

F.A.B.