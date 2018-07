Laâlam fête la prune

Par DDK | Il ya 53 minutes | 90 lecture(s)

Le wali par intérim de la wilaya de Béjaïa, accompagné du président de l’APW, du directeur de la pêche et des ressources halieutiques et de quelques membres de l’exécutif de la wilaya, a visité, mercredi dernier, les communes de la daïra de Souk El-Tenine où les secteurs de l’agriculture et la pêche ont été mis en exergue.

Sur place, il a eu à découvrir plusieurs activités prévues, notamment celle de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de Béjaïa qui a organisé, au CFPA de Melbou, des portes-ouvertes sur les métiers de marins pêcheurs et l’élevage de poisson. L’occasion a été donnée, ainsi, aux pêcheurs de la localité pour attirer l’attention des autorités sur les difficultés rencontrées, notamment la plage d’échouage de cette station balnéaire pratiquement laissée à l’abandon. Il a été procédé également à la dégustation de différents poissons pêchés dans la région. Avant cela, la délégation avait assisté à l’empoissonnement d’un bassin réalisé par un privé dans la commune voisine de Souk El Tenine. Entre ces deux activités liées au développement du métier de la pêche, la délégation wilayale s’est rendue à Laalam, dans la commune de Tamridjt, pour donner le coup d’envoi de la 4e édition de la fête de la prune. Celle-ci a été organisée, fin de la semaine dernière, au niveau du village Laalam dans la commune de Tamridjt. Cette manifestation entre dans le cadre de la fête de la nature et des sports de montagne sous le thème «les couleurs de mon pays» au niveau de l'école primaire Oumadane, où une vingtaine d’agriculteurs ont érigé des stands pour exposer leurs produits. Par ailleurs, dans le même cadre, des communications relatives à la culture et l’entretien de la prune ont été présentées. Le village de Laalam est connu pour ses potentialités indéniables dans tous les domaines, notamment la prune qui est le fruit d'excellence de cette région. Ce sont des variétés propres à cette région et bien préservées grâce aux efforts des paysans de montagne. Sur les 40 hectares réservés, dans cette région, à la culture de la prune, il est recensé une production annuelle qui avoisine la vingtaine de milliers de quintaux.

A. Gana