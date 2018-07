Session au profit des chasseurs

Par DDK | Il ya 56 minutes | 82 lecture(s)

Une session de formation a été organisée, du 27 au 30 juin, par la Conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa, de concert avec la Fédération des chasseurs. Cette session, à laquelle une quarantaine de chasseurs ont pris part, a été sanctionnée par la délivrance d’attestations d’habilitation, des documents exigés pour l’obtention de permis de chasse. Les cours de cette session, la première du genre dans la wilaya de Béjaïa, ont été dispensés par des enseignants spécialisés dans différents domaines (droit, sciences vétérinaires, armurerie), la Protection civile et des responsables de la conservation des forêts de Béjaïa et du centre cynégétique de Zeralda. Ainsi, les participants à cette session de formation ont eu connaissance de divers thèmes liés, notamment, à la réglementation en matière de chasse et la connaissance du gibier, les espèces mammifères et oiseaux, surtout les principales espèces dont la chasse est autorisée et les espèces protégées ou menacées d’extinction. De même qu’ils ont eu l’opportunité d’apprendre les techniques pour une meilleure utilisation du fusil de chasse. «Les chasseurs devront respecter la période d’interdiction de la chasse dans le but de préserver la faune. Pour le moment, la chasse est toujours suspendue. La décision d’interdiction de la chasse, prise au début des années 1990, est à ce jour en vigueur. Seule la chasse du sanglier en battue administrative est autorisée. Le ministère de l’Agriculture a décidé, dans un arrêté rendu le 6/12/2017, d’un cycle de formation pour l’obtention de l’attestation d’habilitation pour la délivrance du permis de chasseur. Le Haut conseil national de chasse, regroupant les ministères concernés, va se réunir prochainement en vue de décider de la levée de la suspension de chasser les autres gibiers comme la perdrix, le lièvre etc.», a fait savoir le président de la Fédération de chasse de Béjaïa.

F. A. B.