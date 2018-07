égouts à ciel ouvert à Tachouaft

Par DDK | Il ya 56 minutes | 87 lecture(s)

Des eaux usées d’origine ménagère sont déversées dans les vergers au village Tachouaft, dans la commune de Bouhamza. «Le collecteur d’assainissement se déverse directement dans nos propriétés, lesquelles sont ostensiblement envahies par les eaux résiduaires aux relents fétides», nous apprend un habitant, qui dit craindre des conséquences autrement plus graves. «Nous craignons pour notre santé et celle de nos enfants», s’inquiète-t-il. « Nous avons adressé un rapport détaillé à l’APC, faisant état de la menace que font planer ces rejets et lui demandons d’intervenir pour les éradiquer. Nous attendons une solution qui n’arrive toujours pas», soutient un groupe de villageois. «Il ya, dans les alentours, un bassin de décantation abandonné depuis belle lurette. Il serait judicieux de canaliser ces égouts vers cette structure pour en atténuer la charge polluante et épargner nos vergers», suggère-t-on. Tout en reconnaissant la légitimité des préoccupations des villageois, le maire de Bouhamza en conteste la priorité. «Ce problème ne relève pas de l’urgence. Des cas similaires, il en existe dans d’autres villages. Nous essayerons de résorber tous ces rejets de manière progressive, jusqu’à leur élimination totale», a-t-il déclaré.

N. M.