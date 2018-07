Béjaïa capitale de l'artisanat

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

La capitale des Hammadites abritera à partir d’aujourd’hui dimanche le Salon national de l'artisanat au CEM Ouarouf, ex-Les Concessions.

Organisé par l’association Tiftilt Inazuren de Béjaïa, ce Salon s’étalera au 25 juillet et connaîtra la participation d’une centaine d'exposants, représentant 28 wilayas des quatre coins du pays. Toutes les activités artisanales des différentes régions d'Algérie seront représentées. Les férus de pièces décoratives auront l'embarras du choix, car, en plus de la ribambelle de produits de l'artisanat, tels le cuir, le tapis, les articles de poterie, les bijoux, la robe kabyle, qui seront exposés et mis en vente dans les différents stands du salon, des artisans venus de Tindouf, spécialisés dans la marqueterie de paille, étaleront leurs plus belles pièces décoratives, qui attireront, à coup sûr, les amoureux du travail fait main. Pour procéder à l’inauguration de ce Salon, l'association a envoyé des invitations au wali de Béjaïa ainsi qu'aux autorités locales. Pour assurer un spectacle à la hauteur de l'événement, une tente a été prévue à cet effet par les organisateurs en plus de groupes de baroud et de danse kabyle. Le président de l’association, en l’occurrence M. Abderrahmane Bouaïta, espère une affluence record du public. Il promet un joli spectacle d'ouverture : «À l'occasion, je tiens à remercier le wali, le directeur de l’éducation, le chef de la daïra de Béjaïa, le directeur du tourisme ainsi que le directeur de la chambre artisanale, d'abord, pour avoir mis à la disposition de l’association la bâtisse du CEM et aussi pour tous les efforts, les encouragements et l’aide en faveur de notre association», a tenu à déclarer M. Bouaïta. Quatre jours après la clôture de ce Salon, la même association organisera une Semaine culturelle pour la promotion du tourisme et de l'artisanat, du 29 juillet au 2 août, toujours au CEM Ouarouf. Cette manifestation internationale connaîtra la participation de plusieurs pays, à l'instar de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, de la Palestine, de la Turquie, de la Jordanie ainsi que de la France et de l'Allemagne. Le public béjaoui ainsi que les estivants, toujours nombreux à passer leurs vacances dans la wilaya de Béjaïa, seront certainement ravis par ces deux manifestations qui promettent énormément de découvertes et d'échanges, d'abord entre les différentes régions d'Algérie, mais aussi avec les pays conviés à partager leur savoir et savoir-faire dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.

B. B.