Plantation d'arbres à l'école primaire Ibrahim Saïd

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Sous le slogan «Laisser une empreinte en plantant des arbres pour notre école», l’association d'activités de jeunes Horizons Ouzellaguen, en collaboration avec l'école primaire Ibrahim Saïd de Sellouana et la conservation des forêts, a organisé une campagne de reboisement au niveau dudit établissement, mercredi dernier. C'est dans une ambiance bon enfant que les écoliers et tous les participants ont procédé à la plantation de différents types d’arbres. Vêtus de tee-shirts blancs et de casquettes bleues, les élèves et les encadreurs n'ont pas rechigné à planter chacun son arbre, en dépit des températures suffocantes de cette journée. «L’objectif est de planter différentes espèces sur tous les espaces de l'établissement, dans l’optique de promouvoir la culture environnementale», explique un membre de l'association Horizons. Ce genre d'initiative tend à se focaliser sur l'intérêt majeur que représente l'écosystème forestier dans l'équilibre de la biosphère et imprimer de tels gestes citoyens dans l’esprit des enfants, en leur offrant la possibilité de prendre une part active dans l’évolution de leur environnement, à travers le reboisement. En somme, un geste symbolique et fédérateur à transmettre aux générations futures, pour la connaissance et le respect du patrimoine forestier et arboricole. Dans le même état d'esprit, les initiateurs de ladite campagne tiennent à rappeler : «L’école est notre deuxième maison, non seulement nous y avons appris à lire et à écrire, mais elle nous a éduqués». Et d'ajouter : «Nous voulons exprimer par cette action notre attachement et notre amour à Dame nature. Avec ce genre d’initiatives, les futurs élèves sauront que ces arbres plantés ont une histoire. Pourvu que les générations futures fassent de même».

Bachir Djaider