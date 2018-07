Le gaz de ville toujours en stand-by !

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

S'il y a bien un projet qui tient toujours en haleine la population d'Ighil Ali c'est bel et bien le gaz de ville. Effectivement, ce projet traîne depuis des années sans connaître son épilogue. Les travaux d'installation des conduites principales ont connu une valse d'arrêts et de reprises sans être pour autant livrés, au grand dam des habitants qui commencent à s'impatienter. «À voir cet éternel chantier du réseau de gaz de ville qui refuse de voir le jour, ça me déçoit énormément. Je pense que la mise en service de cette énergie fossile n'interviendra pas avant cinq ans», tempête un habitant d'Ighil Ali. Concernant les raisons de ce retard qui n'a que trop duré, le P/APC M. Laradi dira : «Le problème du non payement a été réglé, puisque l'entreprise en charge du projet a été régularisée, et normalement elle devrait procéder incessamment à quelques réglages comme la vérification de la pression du gaz avant de continuer l'installation de la conduite principale du gaz au chef-lieu. Pour le moment, la conduite est installée au chef-lieu communal comme à Tazayart et au village Ath Saci. Il reste quelques quartiers comme Ath Djemaâ et Ath Moussa, où la conduite n'est pas encore acheminée ». Pour rappel, le chantier de l'implantation du réseau du gaz de ville est scindé en trois lots, où les travaux, à l'arrêt, connaissent des taux d’exécution variables. Si au chef-lieu communal les habitants gardent au moins l'espoir d'allumer un jour leur cuisinière avec le gaz de ville, ceux des autres villages de la commune, où aucune esquisse n'est enregistrée concernant ce projet, ne se font pas trop d'illusions à ce sujet. «Avec tout ce retard et atermoiements enregistrés dans le projet d'installation du gaz de ville au chef-lieu de notre commune, il est fort à parier qu'il ne sera pas livré de si tôt. S'agissant de l'extension du réseau vers les treize autres villages de la municipalité, on peut toujours rêver. Cela n'interviendrait pas avant peut-être plus de 5 ans», fulmine un habitant du village El Kelâa.

Syphax Y.