En ce début de saison estivale, synonyme de grandes chaleurs, et pour palier à tous les risques de contamination via les insectes volants et/ou rampants, sources de microbes et de bactéries à l’origine de maladies infectieuses en période d’été, une campagne de démoustication est lancée depuis le 2 juillet dans la commune d'Amizour, à partir de 21h30. Les petits insectes diptères interrompent souvent les moments de farnientes que s’offrent les habitants de temps à autre, et de même, leurs nuits qui virent souvent au cauchemar quand on sait qu’une piqûre des nématocères cause d’immédiates irritations. Que dire quand ce sont des essaims de moustiques qui envahissent chaque soir les foyers. De ce fait, et dans le cadre de la lutte contre ces vecteurs de maladies (mouches et moustiques), l'APC éponyme informe ses citoyens que l'opération de démoustication touchera l'ensemble des villages répartis sur le territoire de la commune. Ainsi, un planning est mis en place pour mener à bon port cette opération à travers les différents quartiers de la ville et des patelins relevant de la commune susmentionnée. Pour la journée du 2 juillet, les agents du service d'hygiène de l'APC d'Amizour ont procédé à démoustiquer plusieurs cités à l'image de la cité100/900, 75 logements LSP, 50 logements, 154 logements, 55 logements LSP, 40 logements Aodjroud, 600/500 logements et Amizour centre. L'opération se poursuivra jusqu'au 13 du mois en cours. «L’objectif de la campagne est d’abord de limiter la prolifération des moustiques et des insectes, mais aussi de permettre aux citoyens de passer une saison estivale dans de meilleures conditions», dixit un agent chargé de l'opération de démoustication. Et d'ajouter : «Celle-ci va cibler les oueds, les lieux où stagnent les eaux notamment usées, les rejets d’égouts et les vides-sanitaires dans les immeubles résidentiels». Les mêmes services indiquent que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette mission.

Bachir Djaider