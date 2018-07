la tombe de Azzedine Berkouk réhabilitée

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La tombe de feu Azzedine Berkouk, chanteur kabyle de la région d'Aokas, enterré au cimetière de son village natal sis à Ait Aissa, a fait l’objet d’une rénovation, une année après sa mort. Cette louable initiative, menée par l'association culturelle des poètes et écrivains de Béjaïa, a eu un écho très favorable auprès du public, notamment ceux qui ont côtoyé l'artiste de son vivant et qui connaissent son œuvre. Dans ses chansons, il traitait des thèmes de la société, la misère, l'amour et parfois même la politique. Mort des suites d’une maladie, le regretté chanteur de la région du Sahel restera pour les habitants d’Aokas une idole incontestable, un symbole de courage et d'abnégation. Il avait enregistré un seul album en 1986. Parmi ses titres phares, l’on citera «Ahya ddunit», «Acu n temɛict», «Nemsefraq».

M. K.