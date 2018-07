Projet de captage de la source Vekar !

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Connue par sa station thermale de Hammam Sillal, la commune de Tifra peine à amorcer l'essor économique tant souhaité. Juchée sur une zone montagneuse, cette municipalité compte sur les subventions de l'État, tant les ressources financières y font défaut. La vie de tous les jours est loin d'être rose, en ce sens qu'il y a de multiples carences qui font que le cadre de vie des habitants est peu reluisant. Les projets structurants se comptent sur les doigts d'une seule main. Les budgets alloués dans le cadre des plans communaux de développement vont en majorité vers le renforcement des commodités de base, telle l’AEP, sachant qu’une pénurie de cette denrée vitale frappe de plein fouet cette localité haut perchée. Cette commune, contrairement aux autres situées sur le couloir de la vallée de la Soummma, n'est pas encore raccordée aux eaux du barrage de Tichy Haf. Ceci dit, elle est concernée par un projet de branchement vers ce barrage, car un budget a été dégagé à cet effet. L'alimentation en eau de Tifra depuis ce barrage est retenue avec trois autres communes : Taourirt Ighil, Adekkar et Kendira. Pour l'heure, l'eau potable demeure toujours problématique dans cette municipalité, d'autant plus que nous sommes en pleine période estivale où l’alimentation connaît des perturbations. Un autre projet substantiel, inscrit par l'APC, a trait au renforcement de l'AEP avec l'exploitation de la source de Vekar, qui sourd à quelques encablures du chef-lieu. Un avis de consultation a été lancé, dernièrement, pour capter l'eau de cette source, afin de la distribuer sur les foyers qui en ont besoin. Par ailleurs, une autre opération a été inscrite et concerne la pose du gazon synthétique au profit du stade Boutili à Ikedjan, ce qui ne manquera pas de susciter une grande satisfaction parmi les jeunes de la localité.

S. Y.