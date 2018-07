Des communes réclament un accès

Par DDK | Il ya 34 minutes | 92 lecture(s)

Les habitants des communes d’Ath Djellil, Feraoun et Semaoun demandent, pour la énième fois, la construction d’une route à partir du Oued Amacine qui reliera les trois régions montagneuses à la pénétrante autoroutière Béjaïa - Ahnif.

Une demande similaire, rappelle-t-on, avait déjà été formulée par les anciens maires des trois municipalités précitées en 2006, puis réitérée en 2008. Dans une requête adressée aux autorités locales et nationales, les habitants de ces régions, encadrés par la coordination des associations intercommunales Ath Djellil, Feraoun, Semaoun, soutiennent que la réalisation de ce projet permettrait de «désenclaver notre région qui souffre d’accès [sic] même aux régions limitrophes», tout en fustigeant la fuite en avant des responsables, dont un ancien wali et un ministre, avisés par le passé à ce propos, lesquels, a-t-on dénoncé, n’avaient pas «tenu leurs engagements». Et pourtant, souligne-t-on, un tel projet, en sus du désenclavement de la région, boostera l’économie locale. «Vu la situation géographique de la région, la réalisation d’un tel projet sera d’un apport indéniable sur les plans économique et social», font-ils observer dans leur requête. Et de solliciter le wali de Béjaïa «à prendre en charge dans les plus brefs délais leur revendication légitime». Les habitants des communes de Feraoun, Ath Djellil et Semaoun, régions montagneuses et à vocation agro-pastorale, vivent dans le dénuement en raison, entre autres, du manque d’infrastructures routières. La requête des habitants de ces régions est donc plus que légitime exprimée, du moins jusqu’à maintenant, dans un cadre organisé et pacifique.

F. A. B.