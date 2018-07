440 logements sociaux sans VRD

Par DDK | Il ya 34 minutes | 70 lecture(s)

Un parc immobilier composé de 440 logements sociaux de types public locatif (LPL) attend, depuis des lustres, qu’on procède à son raccordement aux VRD. Implantés sur plusieurs sites dans les limites du périmètre urbain du chef-lieu communal d’El Kseur, ces logements inscrits à l’indicatif de l’OPGI ont déjà fait l’objet d’une attribution provisoire. Néanmoins, l’absence de commodités de base comme l’eau, l’électricité et l’assainissement obère leur affectation définitive. «Il y a des situations similaires un peu partout à travers la wilaya où l’on compte plus de mille logements sans VRD. Nous avons reçu, au cours des premiers mois de l’année 2018, une dotation budgétaire de 920 millions de dinars à l’effet de viabiliser ce parc en instance d’attribution, mais le montant s’avère insuffisant», a fait savoir un responsable de la direction du logement, laissant entendre que l’opération de viabilisation ne sera pas achevée de sitôt. Astreints à une attente languissante, bien des attributaires de ces logements sociaux disent ne plus savoir à quelle instance s’adresser pour obtenir la remise des clefs de leurs appartements. «Nous sommes ballotés d’un service à l’autre. L’OPGI nous fait savoir que la responsabilité incombe à la direction du logement, laquelle nous oppose une fin de non recevoir, en nous signifiant que les VRD relèvent des missions du secteur de l’urbanisme», dira courroucé un père de famille bénéficiaire. «Il y a une multitude d’intervenants qui nous ont fourvoyés dans un jeu de pistes sans fin. Tout ce qu’on veut c’est nos clefs pour abréger notre souffrance», clame un attributaire du quartier Berchiche. «Les pouvoirs publics se doivent d’accorder leurs violons pour nous délivrer de cette impasse. C’est insensé que des familles croupissent dans des conditions misérables, tandis que les logements qui leur sont destinés sont en proie à la dégradation», vitupère un autre bénéficiaire.

N. M.