Réhabilitation des écoles primaires

Par DDK | Il ya 34 minutes | 75 lecture(s)

Comme à chaque fin d'année scolaire, les autorités communales procèdent aux travaux de réhabilitation et de confortement des écoles primaires en profitant des vacances scolaires. À cet effet, des marchés ont été attribués à des entreprises en vue de réaliser ces opérations importantes pour garantir des meilleures conditions de scolarisation. Ainsi, l'APC, après la sélection des entreprises, a attribué quelques marchés en attendant que les autres avis de consultation soient fructueux. Les travaux qui seront engagés sous peu concernent des réparations et autres travaux de consolidation des structures des écoles primaires relevant de la municipalité d'Akbou. L'école Les frères Keloud de Taharacht est concernée par des travaux de grosses réparations pour un budget alloué de l'ordre de 4,5 millions de dinars et un délai d'exécution de trois mois. Aussi, l'école primaire Boucherit Abd El Kader sera réhabilitée avec un budget de 5,7 millions de dinars pour un délai imparti de 80 jours. Pour sa part, l'école de Sidi Ali sera "requinquée" pour un montant de l'ordre de 2,5 millions de dinars, pour un délai de 75 jours. Néanmoins, il reste encore dans cette liste évoquée d'autres écoles qui attendent que les marchés soient attribués aux entreprises qui seront sélectionnées ultérieurement. Il s'agit, entre autres, de l’école Boutakhedmit au quartier Hira du chef-lieu communal, l'école Gaazen Belkacem au village de Tifrit et l’école Les frères Hibouche à Arafou, au chef-lieu communal. «Les opérations de réhabilitation et de confortement des écoles s'avèrent être cruciales, en ce sens que la plupart de ces établissements datent de l’ère coloniale. Alors, ils ont donc besoin de travaux de restauration et de consolidation pour durer encore longtemps», préconise un parent d'élève de l'école primaire Les frères Hibouche sise à Arafou.

Syphax Y.