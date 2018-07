De l'aménagement en perspective

Par DDK | Il ya 34 minutes | 73 lecture(s)

Les autorités communales d'Ouzellaguen ont inscrit, dernièrement, plusieurs opérations entrant dans le cadre de l'aménagement urbain et de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Plusieurs villages sont concernés par des projets substantiels, inscrits pour répondre aux revendications des citoyens de la localité. Ainsi, l’on citera l’opération qui se rapporte à la réalisation d'un réseau d'assainissement au village Sidi Younès vers le lieu-dit Maghmoune, sur une distance linéaire de 1 600 mètres. Ce projet viendra soulager les habitants de cette localité dont les habitations, nouvelles pour la plupart, ne sont pas encore raccordées au réseau de l'assainissement. Il y a aussi un projet qui concerne l'aménagement et le revêtement en béton bitumineux de la route reliant la RN26 au village Agoumatine avec l’installation du réseau d'évacuation des eaux pluviales, lesquelles débordent sur la chaussée à chaque averse de pluie. Pour sa part, l'annexe administrative du village Djemaâ est concernée par des travaux d'aménagement de l'extérieur. Cette bâtisse est en proie à la vétusté et au délabrement d'où la nécessité de la réhabiliter. Le cimetière du village Ighbane sera aussi pris en charge puisque sa clôture et ses artères internes bénéficieront d'une opération de réhabilitation. Il est, en outre, projeté une étude pour l'aménagement des bureaux administratifs et des locaux commerciaux situés au chef-lieu communal d'Ouzellaguen. Par ailleurs, et à l'occasion du 56e anniversaire de l'Indépendance du pays, les autorités communales ont baptisé, jeudi dernier, plusieurs rues des noms des chouhada tombés au champ d'honneur. Boukerroui Lounis, Ouali Mohand Salah et Iberraken Mohand Akli, sont les noms des martyrs de la guerre de Libration, originaires d’Ouzellaguen, qui ont été donnés à certaines rues. Une journée de commémoration a été organisée, jeudi dernier, coïncidant avec le 5 juillet, où une gerbe de fleurs a été déposée au monument des chouhada en présence des autorités locales, des anciens moudjahidine, des enfants de chouhada, des scouts et de centaine de citoyens.

S. Y.