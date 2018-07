Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La Fédération des chasseurs de la wilaya de Béjaïa en collaboration avec les associations de chasseurs d’Akfadou, Sidi-Aïch et Seddouk, les services des forêts et de la Protection civile, a lancé, avant-hier, une caravane de sensibilisation contre les feux de forêts. La caravane a sillonné plusieurs localités dans le but de sensibiliser les citoyens sur les dangers des feux de forêts. Ainsi, des conseils et des recommandations ont été fournis aux citoyens pour prévenir d’éventuels incendies. De jeunes enfants ont distribué aux automobilistes, sur la route, des prospectus résumant le comportement et la conduite à tenir avant, pendant et après un incendie. Il est à signaler qu’un panneau de sensibilisation contre les feux de forêts a été aussi installé à l’entrée de la ville. Rappelons au passage que l’année passée, les feux de forêt avaient réduit en cendres des milliers d’hectares dans la wilaya de Béjaïa.

F. A. B.