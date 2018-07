Campagne de démoustication en cours !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

La hausse des températures constitue un facteur prépondérant à la multiplication des bestioles nuisibles ! A l'image des moustiques et mouches qui pullulent à pareille période. Ces insectes nuisibles qui peuvent transmettre beaucoup de maladies font leur apparition à chaque saison estivale en mettant dans tous leurs états les ménages. Ceux-ci se rabattent sur les drogueries pour l'achat des anti-moustiques et autres pastilles et pulvérisateurs afin de venir à bout de ces bestioles qui dérangent surtout durant la nuit. Les piqûres de moustiques sont souvent douloureuses et exaspérantes. La démoustication est surtout une affaire des collectivités locales, lesquelles, faut-il l’admettre, mettent tous les moyens afin de lutter contre ces insectes indésirables. Ces derniers se multiplient surtout dans les endroits insalubres comme les mares d'eau polluées, les égouts, les décharges, les caves d'immeubles, etc. Leur nuisance est d'autant sérieuse en ce sens qu'ils peuvent transmettre des maladies graves comme le paludisme, la fièvre jaune et bien d'autres qui peuvent même être mortelles ! La lutte contre ces vecteurs de transmission de maladies ne peut se faire uniquement dans les habitations. La lutte efficace consiste en l’organisation de campagnes pour détruire les foyers de ces bestioles et réduire leur multiplication. C'est à cette fin que les autorités communales d'Amizour ont lancé une campagne de démoustication depuis le 2 juillet dernier, laquelle se poursuivra jusqu'au 13 du même mois. Toutes les localités de la commune sont concernées par cette campagne d'envergure. Cette opération, qui a suscité la satisfaction de la population locale, est exécutée chaque nuit de cette période de démoustication, à partir de 21h30 pour éviter d’indisposer les habitants. La campagne est organisée par le bureau communal d'hygiène, où les agents utilisent le thermonébulisateur, un pulvérisateur aérien de produits anti-moustiques.

Syphax Y.