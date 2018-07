Assainissement et revêtement de chemins en projet

Par DDK | Il ya 3 heures 55 minutes | 270 lecture(s)

La commune de Barbacha, située à une trentaine de km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, peine à amorcer l'essor tant souhaité par la population. Cette municipalité compte surtout sur les subvenions de l’État pour le développement local, étant donné qu'elle manque de ressources à même de «puiser» les financements afférents afin de renflouer les caisses de la commune et réaliser, par là, le plus grand nombre de projets. Ces derniers se rapportent beaucoup plus au volet aménagement. Ainsi, plusieurs opérations ont été inscrites par les autorités municipales dans l'optique de répondre aux revendications de la population. Plusieurs villages sont concernés par des projets qui touchent surtout à l'aménagement urbain. Dans le volet assainissement, il est projeté cette opération du prolongement du réseau d'assainissement à Aguemoun, au chef-lieu communal. Dans le même sillage, il y a aussi cette opération de réalisation de réseaux de l'assainissement dans les localités Azrou Outebal et à Alma Ilef, sur une distance de 1 600 mètres linéaires. Concernant le chapitre routes et pistes, il est projeté plusieurs opérations de réhabilitation de tronçons desservant des localités de la commune. Il y a le revêtement en béton bitumineux de la piste reliant le CW158 à Taâzibt, sur 1 400 mètres linéaires. Une autre opération retenue se rapporte au revêtement du chemin qui relie la RN75 à Tizi Ouzemour, sur un kilomètre, en sus du réaménagement et du revêtement en béton bitumineux de la piste qui relie le CW15 à la localité de Toubrassine, sur 1 400 mètres linéaires. La piste qui va de la RN75, vers les localités Tala Ouchalal et Azrou N'Chaou, est aussi concernée par un projet de réhabilitation, sur une distance de 600 ML. Et enfin, il est prévu aussi l'aménagement et le revêtement de la piste allant du CW158 vers Aouin Outawache. Pour la réalisation de ces opérations, les avis de consultation ont été d'ores et déjà lancés.

Syphax Y.