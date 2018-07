Inauguration d’un nouveau poste avancé !

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Jusque-là, en matière de lutte contre les feux de forêts, la daïra de Chemini, qui compte quatre communes, à savoir Akfadou, Tibane, Chemini et Souk-Oufella, enregistrait un manque criant en termes d’équipements.

C’est dire que la récente mise en service d’un nouveau poste avancé de la Protection civile, dans la commune d’Akfadou, est arrivée à point nommé pour réconforter la population locale. Implanté au chef-lieu de la commune, Tiniri, cet équipement public vient ainsi soulager la population locale, longtemps restée à la merci des incendies et accidents, tant domestiques que routiers. Cette structure, inscrite parmi une série de projets communs de développement, renforcera la lutte contre les feux de forêts dans cette région montagneuse, connue pour son massif boisé. Ce poste avancé permettra un gain de temps considérable en cas de sinistre, d’autant que la caserne des pompiers la plus proche se retrouve à une quinzaine de kilomètres plus loin, à Sidi-Aïch. Les agents affectés au dit poste avaient pris leurs fonctions depuis le début de l’année, mais l’inauguration officielle s’est faite lors des dernières célébrations de l’indépendance. En présence du wali intérimaire de Béjaïa, du P/APC, et des différents directeurs de wilaya, le premier magistrat de la commune a pris part à l’inauguration du poste avancé tant attendu par la population locale. «Cette nouvelle réalisation revêt une importance particulière dans la région eu égard à sa mission de protection des biens et des personnes», confie un membre de l’exécutif communal. «Tout le monde garde en mémoire les dégâts causés par les incendies des années précédentes. Les citoyens ne pourront jamais affronter les flammes les mains nues», avait signalé un habitant de Mezouara. Au demeurant, le corps de la protection civile sera renforcé, dans un futur proche, par une nouvelle caserne, au chef-lieu de la daïra de Chemini. Celle-ci enregistre un taux d’avancement appréciable des travaux.

