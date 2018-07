L’AEP pour cinq villages

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Les perspectives d’alimentation en eau potable s’annoncent prometteuses pour certaines localités de la commune de Barbacha, dont le réseau AEP a déjà bénéficié d’une adduction au barrage Tichy Haf. En effet, cinq villages et hameaux de cette circonscription sont sur le point de faire l’objet de vastes opérations de mise à niveau de leurs réseaux de distribution. «Les opérations inscrites portent sur deux volets, à savoir la réfection des canalisations vétustes et sous-dimensionnées, ainsi que l’extension des réseaux, afin d’acheminer l’eau vers les localités et quartiers non encore desservis», a indiqué un responsable de la direction des ressources en eau, instance en charge du management de ce projet. Sont concernés par ces opérations les villages Iouendajen, Ibellouten, Azrou Ouzemmour, Aït Aïssi et Takhlicht. Une enveloppe budgétaire consistante a été mobilisée sur le sectoriel, pour prendre en charge la réalisation de ce projet d’envergure. «Toute la procédure réglementaire a été menée à bon port. Même les contrats avec les entreprises réalisatrices ont été formalisés», a informé le responsable du maître de l’ouvrage, selon lequel l’ouverture des chantiers interviendra incessamment. Par ailleurs, a fait savoir la même source, deux autres villages, en l’occurrence Tamridjt et Ighil Larbaâ, verront, leurs réseaux AEP réhabilités. Néanmoins, en raison d’impondérables, leur réalisation sera retardée. Soumis à une diète hydrique sévère, les villageois concernés ne jurent que par ce projet, dont la concrétisation promet de leur assurer l’eau au quotidien : «Nous sommes confiants pour l’avenir, car une fois, toutes ces canalisations rouillées et dégradées seront remplacées, la crise de l’eau sera derrière nous», lâche, sur une pointe d’optimisme, un habitant du village Azrou Ouzemmour.

N. M.