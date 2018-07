Rénovation de la conduite d'AEP

Par DDK | Il ya 24 minutes | 6 lecture(s)

Le chef-lieu communal d'Ighil Ali, situé à 93 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, connaît depuis quelques semaines des travaux de rénovation de la conduite principale d'eau potable.

Selon l'édile communal, les travaux ont démarré au village Azrou qui surplombe le chef-lieu d'Ighil Ali pour se poursuivre ultérieurement jusqu'aux environs du siège de la daïra, sur une distance linéaire de 4 000 mètres. Le délai d'exécution des travaux est de trois mois, précise le premier magistrat de la commune. Cette opération d'envergure a été dictée par l'état délabré et vétuste de l'ancienne conduite principale d'AEP, laquelle date de l’ère coloniale. Ladite conduite se trouve dans un état de rouille avancée engendrant à chaque fois d'interminables fuites, en sus des couches de calcaire qui se forment dans les parois. Ce qui empêche l'eau de circuler facilement et provoque aussi la diminution de son débit. La nouvelle conduite va relier dans un avenir très proche le château d'eau du village Azrou à celui d'Hubert, un lieu-dit situé à proximité du siège de la daïra. En matière d'alimentation en eau potable dans cette municipalité haut perchée, les choses ne sont pas entièrement satisfaisantes puisqu'il subsiste des problème liés à sa distribution comme le rationnement drastique à travers une distribution au prorata sur les quartiers du chef-lieu. «Dans la semaine, l'eau est distribuée à tour de rôle sur les quartiers du chef-lieu sans discrimination et selon un planning», assure le P/APC. Ce dernier estime, par ailleurs, que la localité est assujettie à des pannes récurrentes au niveau des pompes hydrauliques. «L'APC a procédé à la rénovation et l'installation de nouvelles pompes tout en assurant d'autres pompes de secours en cas de pépin», ajoute-il. Dans la foulée, il est à déplorer aussi ce procédé peu commun que pratiquent certains habitants de la localité lesquels, pour les besoins de construction, endommagent des conduites d'eau lors des travaux de creusage. Ce qui induit des pannes et des ruptures d'alimentation en eau potable pouvant durer des jours entiers.

Syphax Y.