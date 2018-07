Aménagement de la station de transport de voyageurs

Par DDK | Il ya 24 minutes | 6 lecture(s)

Dans le cadre du plan d’action arrêté par l’APC de Kherrata dans l’optique d’améliorer les conditions de transport de voyageurs au niveau du centre-ville, des travaux d’aménagement de l’aire de stationnement des bus et fourgons ont été lancés. Ceux-ci desservent les douars environnants et les localités rurales de la commune et des municipalités voisines. Il faut dire que la situation qui prévalait au niveau de cette station ne répondait plus aux conditions requises à cette activité. Ainsi, outre le nombre important des véhicules de transport public qu’abrite cette station quotidiennement, atteignant 148 rien que pour la ligne Kherrata - Draâ El-Caïd, les commodités les plus élémentaires y manquaient cruellement. A cela s’ajoutent d’autres contraintes liées au stationnement d’autres véhicules n’ayant aucune relation avec l’activité du transport. En effet, des automobilistes indélicats squattent, de façon anarchique de surcroît, plusieurs places à l’intérieur du site, ce qui gène considérablement les chauffeurs de bus dans leurs manœuvres. Les voyageurs, eux, se voyaient contraints d’attendre dans des conditions déplorables l’arrivée des bus, puisque peu d’espaces leur étaient réservés. Toutes ces carences et cette cacophonie ont persuadé les élus locaux à retenir une opération d’aménagement au niveau de ce site, étant conscients de l’importance et de la sensibilité de ce secteur, notamment pour les zones rurales. Selon M. Hamamine Saïd, président de l’APC, «les travaux d’aménagement consistent en la réalisation de l’éclairage public, de deux blocs sanitaires et de quatre abris-bus, en sus de la délimitation des places pour chaque véhicule et la mise en place des plaques de destination pour chaque localité rurale», indique-t-il. «Une opération de modernisation, poursuit-il, prise en charge sur le budget de la commune, qui a dégagé une somme de cent millions de centimes à cet effet. Des mesures qui seront mises en œuvre immédiatement, en attentant d’apporter d’autres améliorations au cours de l’année 2018». Quant à la gestion de ladite station, elle sera assurée, sous forme de location, par un privé. Le cahier des charges est déjà élaboré et la mise en adjudication des droits d’exploitation aura lieu le 18 juillet, au siège de l’APC de Kherrata, toujours d’après la même source. De telles initiatives allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations méritent, d’après les citoyens, d’être généralisées à travers d’autres secteurs, eu égard à leurs retombées positives aussi bien sur la population que sur la trésorerie communale.

Slimane Zidane