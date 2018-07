Désherbage et élargissement de la chaussée

Par DDK | Il ya 24 minutes | 6 lecture(s)

Dans le souci de se prémunir contre d’éventuels départs de feu, l’APC de Chemini a lancé, la semaine dernière, une campagne de désherbage des abords de la RN26 vers Chemini, via Tidjounane -Taghrast. Cette action de salubrité publique, initiée par l’exécutif communal local, vise à conférer un visage plus avenant à la localité, en la débarrassant des immondices qui se sont amoncelées sur les bas-côtés de la route. Dans le même sillage, il a été procédé à l’élargissement de la chaussée, gagnée par le fourré et les ronces, laissant place aux épinaies. Si la propreté publique est souvent reléguée au second rang ou ne fait pas partie des grands enjeux politiques, elle est, en revanche, un pari quotidien pour les citoyens. Ce genre d’action d’utilité publique est avant tout d’ordre hygiénique, esthétique et écologique. En somme, les premiers responsables de la municipalité entendent mettre les bouchées doubles pour se «rattraper» quant à cette question lancinante. Des agents d’entretien sont à pied d’œuvre pour nettoyer les accotements dudit axe routier. Toutefois, nombreux sont les accotements qui n’ont pas subi même opération. Nombre de citoyens, protecteurs de l’environnement et participant à des actions de volontariat à longueur d’année, tiennent à dresser un constat affligeant sur l’état de l’environnement.

Bachir Djaider