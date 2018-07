Distribution de 130 logements LPL à Helouane

Par DDK | Il ya 51 minutes | 77 lecture(s)

La commune d'Ouzellaguen a bénéficié dernièrement d'un parc immobilier de pas moins de 130 logements de la formule LPL (logement participatif locatif, ex-LSP). Ces unités ont été implantées au village Helouane, à la sortie sud du chef-lieu communal. Ce quota de 130 unités LPL a été distribué, jeudi dernier, lors d'une cérémonie organisée à la bibliothèque communale, en présence du chef de la daïra d'Ouzellaguen, du P/APC, des élus de l'exécutif communal, des bénéficiaires et des citoyens de la commune. Ainsi, des bénéficiaires présents à cette cérémonie ont reçu les décisions d'attribution de logement dans une ambiance de joie et de convivialité. La liesse des familles qui ont bénéficié d’un logement était à son paroxysme, d'autant plus que l'octroi desdits logements est venu couronner des années d'attente et de patience. Des années passées dans la promiscuité, l’exiguïté et les frais dispendieux de la location pour plusieurs d'entre elles. «Dieu merci, on a bénéficié, ma petite famille et moi, d'un logement social décent situé à Helouane. Cela fait des années que j'attends ce moment magique. Je vivais avec ma famille dans une habitation vétuste et menaçant ruines ! Nous avons passé des hivers rigoureux, où la toiture fragilisée par le poids des ans manquait à céder avec les pluies diluviennes. Le froid, les rongeurs et la promiscuité nous ont fait tellement souffrir. Maintenant, tout cela n'est qu'un mauvais souvenir», témoignera béatement un père de famille, l'un des bénéficiaires de logement LPL. Par ailleurs, les autorités locales informent les autres attributaires qui n'ont pas encore reçu leur décision que celle-ci est disponible au niveau du service de logement de la mairie. La date fixée pour le début des retraits du fameux "sésame" a été instaurée à partir de dimanche dernier.

S. Y.