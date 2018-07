Parkings et édicules communaux concédés par tirage au sort

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

L’APC de Melbou a organisé, dernièrement, un tirage au sort, au niveau de la maison de jeunes de la commune pour désigner les exploitants des parkings et des édicules communaux, au titre de la saison estivale 2018, a indiqué une source municipale. Pas moins de soixante-dix personnes ont été tirées au sort pour exploiter les cinq édicules et les sept parkings situés au niveau des plages de la commune côtière de Melbou, sise à 30 kms à l’est de la ville de Béjaïa. En fonction de leur importance, certains parkings seront gérés par plusieurs individus. L’APC de Melbou a exigé des conditions aux postulants à la location de ces édicules et de ces parkings. Seuls les résidents de la commune de Melbou âgés entre 18 et 50 ans, sans emploi, n’ayant bénéficié d’une autorisation d’une autre activité pour l’actuelle saison estivale et ne figurant pas parmi les bénéficiaires de crédits dans le cadre des dispositifs étatiques d’aide à la création d’emploi (ANSEJ, CNAC et ANGEM), ont été autorisés à participer au tirage au sort. Connue pour ses plages vastes au sable fin et doré, et sa montagne surplombant la méditerranée du haut des falaises, la commune de Melbou est prise d’assaut, chaque été, par des milliers d’estivants des quatre coins du pays à la recherche de repos, de détente et de ressourcement.

B. S.