783 unités en cours de réalisation

Par DDK

La commune d’Ouzellaguen a bénéficié d’un ambitieux programme de logements sociaux, toutes formules confondues. Plusieurs chantiers sont en cours, ce qui va alléger un tant soit peu la pression sur la demande de logement qui va crescendo.

Au total, 783 logements, tous types confondus, sont en cours de réalisation dans la commune d’Ouzellaguen, apprend-on auprès des services de l’APC. La formule relative à la résorption de l’habitat précaire (RHP) s’est taillée la part du lion, avec un total de 533 logements en construction. Pour rappel, les sites où sont érigées les habitations précaires, à savoir les cités Si Nacer, Si Lakhdar et Ex-Camp ont été construits en 1958 dans le cadre du Plan Constantine, initié par le général De Gaulle. Le logement public (LPL) représente, quant à lui, près uu tiers du parc en construction, soit 250 unités. Implantés sur plusieurs sites à Ighzer Amokrane et au village Hellouane, les chantiers enregistrent des taux d’avancement très avancés. Il est à noter, par ailleurs, que les décisions des pré-bénéficiaires des 130 logements sociaux, érigés au village Hellouane, ont été distribuées, jeudi passé, lors d’une cérémonie organisée à la bibliothèque de la commune éponyme. En présence du chef de daïra, du P/APC, des élus, des services de sécurité, de la société civile ainsi qu'une partie des bénéficiaires, il a été procédé à la remise des décisions dans une ambiance de fête et de soulagement pour ces familles qui attendaient cet événement depuis bien longtemps. En raison de l’exigüité de la salle ayant abrité la cérémonie, l’on a convoqué qu’une partie des pré-bénéficiaires. Quant aux autres, ils ont été conviés à se rapprocher du service logement de la mairie à partir du 15 juillet afin de retirer les décisions d’attribution.

Bachir Djaider