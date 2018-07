Des projets attribués

Par DDK | Il ya 39 minutes | 87 lecture(s)

Plusieurs marchés publics ont été attribués par les autorités communales d'Akbou en vue de réaliser des opérations ayant trait à un certain nombre de volets. C’est le cas du projet qui se rapporte aux travaux d'entretien et de réparation du stade situé au village Laâzib N'Taslent, d’un montant alloué de l'ordre de 510 000 da. Dans l'optique de doter les espaces publics et autres jardins de plantes décoratives et ornementales, l'APC a aussi récemment attribué un autre marché dont la somme s'élève à 3 millions de dinars, représentant l'acquisition desdites plantes. D'autres projets d'envergure sont également inscrits par les collectivités locales, et ce pour venir à bout de certains problèmes lancinants qui durent depuis des lustres, à l'image des cours d'eau traversant cette commune et qui sont pollués et transformés en dépotoirs et égouts à ciel ouvert. C’est le cas des oueds Mechâab et Tisyar situés dans la localité de Laâziv à 5 kilomètres à la sortie nord du chef-lieu communal d'Akbou. Ces deux cours d'eau vont bénéficier d'une opération d'aménagement pour un montant global de près de 4 millions de da. Il est retenu aussi cette opération qui a trait au renforcement de l'AEP au profit de la localité de Taharachth, où se situe la zone industrielle, «poumon» économique de la Vallée de la Soummam. Ce projet a été budgétisé à hauteur de 14.7 millions de dinars. Dans le même sillage, il est projeté la rénovation du réseau d’AEP du quartier périphérique de Bouzeroual pour un montant de 17 millions de da. Le réseau actuel en proie à la vétusté connait d’interminables fuites, d'où la nécessité de cette importante opération. Le quartier de Bouizane, lieu du marché hebdomadaire du gros et du détail les lundis, et des véhicules les vendredis, est aussi concerné par un projet de rénovation du réseau de l'assainissement délabré et vétuste, ainsi qu’une opération de drainage des eaux pluviales. Les deux projets sont budgétisés à hauteur de 40 millions de da.

Syphax Y.