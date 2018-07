13 000 trousseaux scolaires à distribuer

Par DDK | Il ya 40 minutes | 67 lecture(s)

La direction de l’Action sociale de la wilaya de Béjaïa (DAS) entamera, incessamment, en prévision de la prochaine rentrée des classes 2018/2019, l’opération de distribution de 13 000 trousseaux scolaires au profit d'élèves issus de familles nécessiteuses, a indiqué, un responsable au niveau de cet organisme, relevant du ministère de la Solidarité. Cette opération sera menée en collaboration avec les directions des établissements scolaires qui ont préalablement recensé les écoliers issus de familles démunies. Devant la cherté de la vie et la dégradation du pouvoir d’achat, cette action de solidarité constituera une bouffée d’oxygène pour les parents d’élèves aux faibles revenus. La distribution de ces trousseaux scolaires, composés d’articles scolaires, de cartables et de blouses, se fera avant le 25 août de l’année en cours, soit à deux semaines de la prochaine rentrée des classes, a-t-on souligné. Par ailleurs, le même organisme de solidarité s’apprête également à acquérir 80 poêles à gaz au profit de la direction de l’éducation de Béjaïa pour en doter les établissements scolaires sis dans les régions rurales et montagneuses. Ce matériel de chauffage sera remis à l’académie de Béjaïa durant cet été afin de procéder à son installation avant la période hivernale. Le manque de moyens de chauffage, notamment en zone montagneuse où sévissent des vagues de neige et de froid, contrait les écoles à geler les cours durant plusieurs jours.

B. S.