Les lauréats du BEM récompensés

À l’initiative de l’association des parents d’élèves du CEM Imadali Larbi de la municipalité d’El Flay, une fête de fin d’année a été organisée, mardi dernier, à laquelle ont été invités, en sus des parents d'élèves, les autorités locales avec à la clé la remise de prix aux lauréats du BEM ainsi qu’aux meilleurs élèves des différents niveaux dans une ambiance joyeuse et conviviale. Cette année, selon le président de l’APE, 37 candidats sur les 72 inscrits ont été admis à la première année du secondaire, soit un taux de réussite de 51%. Dans une prise de parole, Samir Bekkour, en sa qualité de président de l’APE, a tenu à féliciter les élèves qui ont honoré l’établissement. «Je félicite les lauréats et tous ceux qui ont contribué à cette moisson. Avec un peu plus de la moitié de candidats ayant réussi à l’examen, notre collège a connu une amélioration par rapport aux résultats de l’année dernière. Nous souhaitons aux admis et à l’ensemble des élèves qui sont classés premiers dans leur classe respective plein d’autres succès qui nous raviront et feront honneur à notre établissement. Nous sommes heureux d’avoir contribué symboliquement à ce succès quoi que tout l’honneur revient aux véritables artisans de cet exploit, l’équipe pédagogique, notamment», dira-t-il. Les responsables de l’association des parents d’élevés se disent mobilisés a ne ménager aucun effort pour aider l’équipe pédagogique et l’ensemble des encadreurs de l’établissement scolaire pour parvenir à améliorer les résultats des apprenants et obtenir une excellente moisson lors de l’examen du BEM de l’année prochaine. Les élèves des différents niveaux ainsi que les parents qui ont assisté à la cérémonie de remise des prix se disent enchantés et honorés tout en remerciant les initiateurs.

F. A. B.