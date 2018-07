«Rationalisez l’usage de la carte Chifa !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La caisse nationale des assurances sociales de Béjaïa a organisé, hier, des portes ouvertes sur l’utilisation de la carte Chifa. Celles-ci rentrent dans le cadre d’une stratégie d’information et sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de la carte Chifa par les assurés sociaux pour assurer les prestations aux vrais assurés sociaux et penser à l'avenir du système et sa pérennité. Si l’accès aux soins est un droit fondamental consacré et garanti par la loi, l’assurance de ce droit et son maintien, dépendent de la pérennité du système de sécurité sociale dont la préservation demeure l’affaire de tous, et appelle à l’engagement responsable de tout un chacun. L’amélioration et la modernisation continues des prestations fournies, au centre des préoccupations de la caisse, font que celle-ci a organisé cette opération pour sensibiliser les assurés et leur faire comprendre que l’usage de la carte Chifa ne doit ne peut permettre l’abus. «Cette opération s’adresse aux assurés mais aussi aux officines pharmaceutiques conventionnées dont certaines contribuent, via quelques agents véreux, à une fraude au détriment de l’agence», fera remarquer un agent de la caisse. La conservation, par des vendeurs de pharmacie, des cartes à leur niveau, leur fournit l’occasion de les utiliser frauduleusement. Les assurés sociaux doivent savoir que la carte Chifa revêt un caractère personnel, nulle autre personne n’ouvre droit à son utilisation.

A. Gana