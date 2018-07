Sans eau depuis… 45 jours

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

L’eau potable n’arrive plus à la cité des 24 Logements, située au centre de l’agglomération urbaine du chef-lieu communal de Kherrata. «Le calvaire dure depuis 45 jours. La pression dans le réseau de distribution est devenue si faible que seuls les appartements situés au rez-de-chaussée des immeubles reçoivent le précieux liquide», témoigne un père de famille résident au dit quartier. Cette pénurie a donné lieu à un ballet incessant de jerricans dans l’escalier, signale-t-on. « Il n’y a rien d’autre à faire que de descendre au bas de l’immeuble pour remplir nos ustensiles. C’est une tâche éreintante qui met à contribution tous les membres de la famille», déplore un jeune locataire, tout en plaidant pour qu’on remette les pendules à l’heure. Des résidents de cette cité soutiennent que leurs démarches entreprises depuis plusieurs semaines auprès de l’ADE n’ont rien donné. «On concède à nos interlocuteurs leur bienveillance et leur disponibilité à solutionner ce problème. D’ailleurs, ils ont fait des déplacements sur les lieux pour constater par eux-mêmes ce que nous endurons. Nous attendons maintenant une intervention que nous espérons prompte, surtout que nous sommes en pleine saison estivale», déclare un locataire. Contacté, un responsable local de l’ADE a fait savoir que cette pénurie résulte des fuites itératives affectant le réseau de distribution. «Nous faisons du mieux que nous pouvons pour colmater les brèches, mais la solution radicale ne peut venir que de la réfection de toutes les canalisations vétustes et sous dimensionnées», explique-t-il.

N. M.