Saisie de 177 kg de viande blanche avariée

Il ya 16 minutes

Une quantité de 177 kilogrammes de viande blanche impropre à la consommation a été saisie, dernièrement, par des éléments de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, lors des patrouilles ordinaires de contrôle effectuées au niveau de certains points de vente de viande, au centre-ville de Béjaïa, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La marchandise avariée saisie était destinée à la commercialisation et à la consommation, a précisé la même source. La décision de procéder à la saisie cette quantité de viande a été prise, souligne-t-on, après une analyse effectuée sur un échantillon de la marchandise par un vétérinaire de la direction des services agricoles. Le commerçant contrevenant n’a pas respecté les conditions réglementaires en matière d’abattage. Il a été conduit, en plus de sa marchandise, transportée dans un camion frigorifique, au niveau du commissariat de la ville de Béjaïa pour les mesures réglementaires à son encontre.

B. S.