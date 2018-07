Les pompiers sur tous les fronts

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

En cette période estivale, les services de la Protection civile, en alerte permanente, multiplient les actions de sensibilisation et de prévention. Samedi dernier, sur sollicitation de la SDE, à l’occasion du passage de la caravane nationale «Pour la consommation saine et adéquate de l’énergie», les cadets de la corporation ont donné des cours de secourisme aux présents. Dans le même cadre, il a été procédé, le surlendemain, soit lundi dernier, à l’organisation d’une journée de sensibilisation sur les risques des feux de forêt. Ce sont les régions d’El Kseur, Fenaïa, Taourirth Ighil, Béni Ksila et Toudja qui ont été ciblées par cette opération. À noter que ces journées, initiées au début de l’été, se poursuivront tout au long de la saison estivale, pour toucher le maximum de localités. Au printemps, soit quelques mois avant le début de la saison estivale, ces mêmes services avaient procédé, en collaboration avec un opérateur privé, à l’installation, à l’entrée de toutes les communes, de panneaux géants pour sensibiliser les automobilistes à plus de prudence sur les routes. Ces affiches ont pour objectifs essentiels d’inciter les usagers de la route à plus de vigilance et de respect du code de la route. Tout au long de la saison estivale, les éléments de la Protection civile rappellent qu’il est strictement interdit de se baigner lorsque la mer est déchaînée. Ils n’omettront pas de souligner qu’un simple mégot jeté à terre peut être à l’origine d’un incendie meurtrier. L’usage rationnel de l’énergie, la lutte contre les feux de forêt, la prudence sur les routes pour éviter les accidents de circulation et, enfin, la surveillance au niveau des plages… tout est priorisé chez les pompiers qui travaillent nuit et jour en période des grandes chaleurs dans l’intérêt des citoyens.

A Gana.