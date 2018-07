Le projet de la bibliothèque attribué

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Après des années d'attente, le projet de réalisation d'une bibliothèque et d’une salle de lecture au chef-lieu communal d'Ath Mellikèche pourrait enfin voir le jour, à la faveur de l'attribution du marché à une entreprise. En effet, le projet en question a été attribué, récemment, à un opérateur pour un montant de 1,7 million de DA, apprend-on de sources locales. La construction de cet équipement ne manquera pas de susciter la satisfaction des jeunes de la localité, notamment les élèves qui cherchent désespérément des espaces de culture et de loisirs. «Franchement, le projet de réalisation d'une bibliothèque et d'une salle de lecture au chef-lieu de notre commune sera une bouffée d'oxygène pour nous les élèves, d’autant que nous n'avons pas de lieux de lecture et de culture pour effectuer les révisions et renforcer nos connaissances dans les domaines scientifiques et littéraires. La construction de cette bibliothèque apportera un immense soulagement et permettra aux élèves, comme aux étudiants, de s'y documenter et de réviser dans un lieu dédié au savoir. J'espère qu'en plus des livres, qui seront disponibles dans cette bibliothèque, celle-ci sera, on le souhaite vivement, connectée à Internet», espère un jeune lycéen de la localité. Cependant, en matière de structures d'accueil et de loisirs, la commune d'Ath Mellikèche accuse un déficit criard. Seul un stade communal, manquant de commodités et d’équipements, a été réalisé dans cette localité perchée à plus de 1 000 mètres d'altitude. Dans la foulée, il y a ce projet de réalisation d'une maison de jeunes au lieu-dit Talmast Taga, près du chef-lieu communal d'Ath Mellikèche, qui traîne depuis des années ou encore le projet du foyer de jeunes, inscrit au profit du village Taghalat, qui n'est toujours pas lancé. «Nous souhaitons que l'APC lance les projets de réalisation des structures dédiées aux jeunes pour les éloigner des fléaux sociaux et de la mal-vie», préconise un père de famille du village de Taghalat.

S. Y.