La mairie recrute !

L'APC de Tamokra a lancé, récemment, un avis de recrutement dans l'optique de renforcer l'effectif de l’administration et de combler les postes vacants (départs à la retraite, congés de maladie prolongés, etc.) En tout, ce sont huit postes budgétaires qui sont dégagés et dont il incombe à l'APC de les pourvoir en personnel administratif spécialisé. Ainsi, l'APC cherche, pour les besoin de renforcement de ses différents services administratifs, les profils suivants: des administrateurs territoriaux (3), un inspecteur d'hygiène et de sécurité, un archiviste-documentaliste, un technicien supérieur en informatique de gestion et deux ingénieurs d'état en gestion et techniques urbaines. Et pour postuler à ce concours de recrutement, qui sera organisé sur titre, les autorités communales invitent les postulants détenteurs de diplômes d’enseignement supérieur à se rapprocher du service gestion du personnel afin de déposer les dossiers, du 18 au 29 juillet en cours. Néanmoins, le nombre de postes à pourvoir est jugé comme étant "insuffisant" par un bon nombre de diplômés, étant donné que la proportionnelle d'avoir un poste est minime, selon certains citoyens. «Avec seulement huit postes budgétaires dégagés pour notre commune, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Cela reste insuffisant, d'autant que nous avons beaucoup de frais émoulus dans notre région qui attendent et espèrent aussi de décrocher un poste d'emploi stable. J'espère qu'à l'avenir la wilaya octroiera plus de postes pour notre commune pour donner la chance à un grand nombre de jeunes universitaires d'avoir un travail stable et s'éloigner de la précarité. Pour ce concours, je crois que la concurrence sera sûrement rude entre les candidats aux différents postes», soutiendra l'un des postulants.

