La commission installée !

Pour lutter efficacement contre les incendies et les feux de forêt, il a été procédé récemment à l'installation, dans la commune d'Ath Maouche, de la commission communale opérationnelle pour la protection de l’environnement et la lutte contre les feux de forêt.

Cette commission est composée du P/APC, de l'unité de la protection civile de Seddouk, de la brigade de la gendarmerie d'Ath Maouche, du chef de daïra, de la conservation des forêts de Seddouk, des services de l'hydraulique et de la STP d'Ath Maouche. La commune d'Ath Maouche, nichée dans une zone montagneuse, est constituée d'un couvert végétal important composé essentiellement d'arbres fruitiers, avec la prédominance des vergers oléicole et figuicole. Il y a également des pineraies, des chênes et autres maquis qui sont situés surtout aux environs des localités de Mezita et Idjedaren. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public dernièrement, les autorités communales ont appelé les propriétaires terriens à éviter de mettre le feu après l'opération de désherbage et de débroussaillement pour éviter tout départ d’incendie. Sur un autre registre, il est à signaler ces projets ayant trait à la réhabilitation de la maison de jeunes du chef-lieu et au revêtement en béton bitumineux des pistes du village Tizikhert. Ainsi, un avis de consultation a été lancé récemment par l'APC en vue de réhabiliter la maison de jeunes située au chef-lieu communal, à Trouna. Cet établissement commence à présenter des signes de délabrement et de vétusté, car il a plus de dix ans d'existence. Cet espace de loisirs et de culture permettra aux jeunes de la localité de combler les heures creuses de la journée surtout en ces vacances scolaires d'été. L'existence d'une bibliothèque, d'une cafétéria, d’une salle polyvalente pour les activités sportives et d’un cybercafé font que les jeunes de la localité ne s'ennuient guère. L'autre projet que l'APC a inscrit a trait au revêtement en béton bitumineux, sur une distance linéaire de 730 mètres, des pistes et ruelles du village Tizikhert qui sont dans un état déliquescent.

Syphax Y.