Caravane médicale dans plusieurs localités

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

En cinq mois seulement, l'association socio-sanitaire «Ma santé en valeur», basée à Tazmalt, a organisé pas moins de cinq caravanes médicales au profit des habitants de plusieurs localités. En effet, après le «baptême du feu» de cette association qui a eu lieu à Ighil Ali les 30 et 31 mars derniers, l'association voyant grand, a continué sur sa même lancée pour enchaîner avec d'autres caravanes qui toucheront l'une après l'autre les communes d'Ath Mellikèche, Tazmalt, Takerboust et enfin Boudjellil. Et cela sans omettre les journées de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein, animées un peu partout dans l'arrière-pays de la Vallée de la Soummam. Pour la dernière caravane médicale, l'association «Ma santé en valeur», en collaboration avec l'EPSP de Tazmalt, l’EPH d’Akbou et l’APC de Boudjellil, a organisé une journée de consultation médicale multidisciplinaire qui a eu lieu vendredi dernier à l'école primaire Amari Mohand Tayeb située au chef-lieu de Boudjellil. Malgré la canicule et la chaleur torride, les habitants de la localité et ceux des villages environnants ont tenu à se déplacer vers le «camp» de la caravane pour bénéficier des consultations médicales, générales et spécialisées, gratuites. Ainsi, selon le bilan final dont une copie nous a été remise par le vice-président de l’association, M. Moussa Bellal, quelque 160 personnes ont bénéficié de consultations et d'orientations médicales gratuites au niveau dudit établissement scolaire. «Les consultations spécialisées ont été assurées respectivement en diabétologie par le Dr Takhedmit, en orthopédie par le Dr Ouyahia, en cardiologie par le Dr Ahnia, en gastro-entérologie par le Dr Alou et en pneumologie par le Dr Haddadou, et cela sans oublier les consultations en médecine générale qui ont été assurées par le Dr Moulla Mehena», indique M. Bellal. Par ailleurs, quelque 400 boîtes de médicaments ont été distribuées par la pharmacie «ambulante» de l'association au profit des différents malades. Il est à noter que la caravane médicale organisée par cette virevoltante association s'est déroulée dans de bonnes conditions, estiment les organisateurs. Dans la foulée, cela n'a pas manqué aussi de susciter la satisfaction des personnes auscultées : «L'organisation de cette caravane médicale est une action à saluer vivement ! J'ai pu bénéficier d'une prise en charge et orientation spécialisée vers un cardiologue, car je souffre de l'hypertension artérielle», affirme un septuagénaire rencontré sur les lieux.

S. Y.