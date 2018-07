Cap sur la rénovation des écoles primaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 et pour accueillir les écoliers dans de bonnes conditions, l’APC d’Oued Ghir a inscrit une grande opération de restauration de ses écoles primaires, a annoncé, dernièrement, l’édile communal, Yacine Ramdani. Une enveloppe financière de neuf millions de dinars est consacrée pour cette opération de réhabilitation, qui touchera une dizaine d’établissements du cycle primaire. «Les travaux de rénovation concernent notamment l’étanchéité, la plomberie, la boiserie, la peinture et la vitrerie», a souligné le P/APC d’Oued Ghir. Par ailleurs, le même responsable a déclaré que la prochaine rentrée des classes, dans la commune d’Oued Ghir, sera marquée par la mise en service de deux cantines scolaires. Il s’agit des réfectoires des écoles primaires de Hellil et d’Ibourassène. «Nous attendons l’arrivage, ces jours-ci, des équipements nécessaires offerts par la direction de l’éducation pour la mise en service de ces deux cantines dès la rentrée scolaire 2018/2019», a-t-il affirmé. La cantine de l’école d’Ibourassène, construite principalement par les moyens de l’APC, peut accueillir jusqu’à 400 élèves, a indiqué le maire d’Oued Ghir. Cependant, M. Ramdani juge insuffisant le budget dont a bénéficié sa commune pour effectuer les travaux de rénovation. «Nous avons besoin d’une rallonge financière pour achever toutes les réhabilitations inscrites dans le cadre de cette opération visant à améliorer les conditions de scolarité de nos enfants», a-t-il reconnu.

B. S.