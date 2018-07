Enfin un réseau d'assainissement pour Tercha

Par DDK | Il ya 49 minutes | 54 lecture(s)

Finalement, après des années de souffrance et d'attente, les habitants du village Tercha, situé dans la commune d'El Kseur, vont pouvoir pousser un "ouf" de soulagement, et ce, après que l'APC ait décidé de prendre en charge le volet assainissement qui accuse des déficits énormes. En effet, un bon nombre d'habitations de ce village ne sont pas encore raccordées au réseau de l'assainissement, ce qui est vécu comme un tort par les habitants. «Cela fait des années que j'attends que ma maison soit reliée au réseau d'évacuation des eaux usées. On souffre le martyre, d'autant les eaux usées sont évacuées vers une fosse septique à quelques dizaines de mètres de chez moi. Cette situation incongrue dure depuis des années, et me fait craindre la survenue de maladies à transmission hydrique à moi et ma famille. Néanmoins, la nouvelle de la réalisation d'un nouveau réseau d'assainissement au profit de mon village me réjouie énormément. J'espère que les travaux de pose et d'installation dudit réseau vont démarrer très prochainement», dit un villageois. Tout comme lui, ils sont des dizaines de pères de familles qui attendent impatiemment ce projet pour en finir avec cette situation qui n'aura que trop duré. La plupart des maisons concernées par ce problème sont érigées dans le cadre de l'aide à l'habitat rural appelée communément le Fonal. Les autorités municipales, qui ont décidé de remédier à cette situation préoccupante, viennent de lancer un avis de consultation pour la réalisation dudit réseau d'évacuation des eaux usées tant réclamé par les habitants du village Tercha. Par ailleurs, d'autres projets ayant trait à l'aménagement urbain sont inscrits par l'APC, comme l'aménagement de la rue Benyoub Mahmoud, sur 350 mètres linéaires, ainsi que l'aménagement du lotissement social de Berchiche et de la voie qui va de l'ex-Souk El Fellah vers la cité évolutive, sur 115 mètres linéaires.

Syphax Y.