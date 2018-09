Importante fuite d’eau à Aït Taïssiwt

Par DDK | Il ya 4 heures 22 minutes | 190 lecture(s)

À Ait Taissiwt, dans la commune d'Ait Smail, plusieurs maisons sont sans eau depuis maintenant 4 jours. La raison c'est que, grâce à l'alerte des citoyens, on vient de constater que le branchement qui vient de la source de captage vers le château d'eau, présente des fuites flagrantes. C'est un mal diagnostiqué au moment opportun selon plusieurs habitants, dans la mesure où cela permettra de mettre fin à la fuite en question quelques mois avant l’hiver. «On ne sait pas depuis quand cette conduite nous fait perdre des quantités considérables d'eau. On a tardé à se rendre compte, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais», nous déclare à chaud, un citoyen de la région. Aussitôt mise au courant, une équipe de l'APC, conduite par le maire, s’est rendue sur l’endroit en vue d’y entamer des travaux de réhabilitation. Après expertise, on a tant essayé de déceler la fuite, mais en vain. Le tuyau qui daterait des années 1970, s’est gravement abîmé sous l'effet du temps. Ce qui a poussé les travailleurs à penser à créer une autre déviation pour une nouvelle conduite. A signaler qu'avant que les choses ne soient claires, c'était la polémique au sein des villages concernés. Il y avait même des sources qui faisaient entendre que les quantités «perdues» sont tirées par un tiers habitant les alentours du château, à l'aide d'une pompe. Ce à quoi le P/APC a tenu à apporter un démenti et des éclaircissements : «C'est ce qu'on a voulu nous faire croire avant que nous nous rendons sur les lieux. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'ancien tuyau branché de la zone de captage présente de sérieuses fuites qu'on n'a malheureusement pas réussi à localiser. C'est pour cela que nous avons procéder à la déviation de la conduite sur une bonne distance. Nous avons terminé la moitié de la tâche, et nous comptons achever les travaux ce soir (vendredi, ndlr)», dit-t-il. Durant ces journées où les robinets ne sont pas alimentés en eau potable, les habitants n’ont plus aucune alternative que de s'approvisionner des fontaines de la région.

