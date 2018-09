La fibre optique pour Aït Idir

Par DDK | Il ya 4 heures 22 minutes | 211 lecture(s)

Le village Ait Idir, relevant de la commune de Taourirt Ighil, sera prochainement raccordé à la fibre optique, à la faveur d’un projet d’extension du réseau à partir du chef-lieu communal. «Le projet sera réalisé en étroite collaboration avec l’opérateur public, Algérie Télécom en l’occurrence, lequel fournira notamment les équipements et l’assistance technique», nous a confié un membre du staff aux commandes de l’APC. «Nous en sommes à la phase de prospection d’entreprises, à travers un avis de consultation rendu public fin aout 2018. A l’issue de cette procédure, une entreprise spécialisée sera désignée pour l’exécution des travaux, conformément aux dispositions du code des marchés publics», a-t-il indiqué. Apostrophés à hauteur du chef-lieu communal, quelques citoyens du village Ait Idir confient ne pas avoir eu vent de ce projet. Pour autant : «un tel acquis vaut son pesant d’or», se félicite-t-on. «Les nouvelles technologies que sont les autoroutes de l’information, sont un moyen révolutionnaire pour désenclaver nos patelins reclus et isolés et émanciper les esprits», déclare un citoyen d’Ait Idir. Tout aussi conquis, un autre villageois déclare que : «L’opportunité de communiquer, échanger, s’informer et même réaliser une tâche professionnelle via le web, est une avancée phénoménale. La perspective d’être raccordés à la fibre optique nous procure un agréable sentiment de réconfort».

N. M.