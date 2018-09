Par DDK | Il ya 4 heures 22 minutes | 177 lecture(s)

Cette année, l’ensemble des écoles de la localité d’Aït Aggouacha ont bénéficié de travaux, au grand bonheur de la population et des chérubins qui suivront leur scolarité sans encombre. En effet, des travaux de tous genres ont été effectués dans les écoles, selon les besoins exprimés, que se soit en maçonneries ou autres (peinture, vitrerie, assainissement…). Les travaux sont réalisés à temps, avant la rentrée scolaire, comme le dira le P/APC de la localité en question, M. Larabi Djaffar : «Nous avons eu une subvention de l’ordre de 400 Millions de centimes pour les écoles, et la part du lion été consacrée aux travaux d’entretien et de fonctionnement (peinture, plomberie…). Bien que nous n’ayons pas eu de demandes spécifiques dans ce sens, nous avons aussi effectué des travaux d’étanchéité là où il a été nécessaire d’anticiper les choses. Nous avons tout fait pour réaliser les travaux à temps, sans perturber les enfants. Nous mettrons à leur disposition tous les moyens humains et matériels dont nous disposons afin qu’ils aient les conditions favorables à leur réussite.» Effectivement, la plupart des écoles avaient bénéficié de travaux, et «cela fait plaisir», dira une mère croisée devant une école, en constatant les travaux fraichement effectués. Il est notable que toutes les écoles sont dotées de gaz naturel et d’internet, ce qui est vraiment louable et important dans cette petite localité. «L’ensemble des enfants mangent à la cantine. Cela est très important pour la santé et la scolarité de nos enfants. Nous ne pouvons que remercier ceux qui veillent à leur bien-être. Nous sommes ravis de les voir évoluer dans des conditions dont nous n’aurions même pas rêvées quand on avait leur âge», ajoutera la femme.

Youcef Ziad