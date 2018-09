Le CW42 A se dégrade davantage !

Par DDK | Il ya 2 heures 11 minutes | 161 lecture(s)

La circulation automobile sur le chemin de wilaya N°42 A qui traverse du nord-est au sud-ouest la commune de Boudjellil est laborieuse, surtout ces derniers jours, où la couche bitumeuse s'est encore dégradée pour la énième fois, suite aux dernières averses qu'a connues la région. Les pluies, la circulation automobile et l'absence de travaux d'entretien ont fini par causer la détérioration de ce tronçon névralgique long de 15 kms, qui fait la jonction entre le CW12 dans la wilaya de Bouira, et la RN106. La dernière réhabilitation de ce chemin remonte à l'année 2011, et depuis, rien ! Aucune opération, ne serait-ce qu’un rafistolage, n'a été entreprise laissant la couche bitumeuse se dégrader davantage. Le CW42 A n'est plus cet axe où les automobilistes pouvaient conduire sans slalomer et ralentir à chaque fois! Actuellement, ce chemin, emprunté par des centaines de véhicules par jour, est en proie à l'usure avec des nids-de-poule, des crevasses, des ornières et des cratères où s'accumulent l'eau des pluies et la boue, rendant la circulation éreintante et difficile à plusieurs endroits. Des sections oblongues sont carrément dégradées, ce qui met dans tous leurs états les conducteurs. Ajoutons à cela les travaux qu'entreprennent certains habitants, lesquels se rapportent au raccordement aux réseaux divers comme l'eau, le gaz de ville, l'assainissement et bien d'autres, où, une fois les travaux finis, les tranchées sont recouvert de couche de terre et de cailloux qui créent des tranchées qui finissent par se tasser et se creuser pour accumuler les eaux des pluies. «Les services concernés n’interviennent jamais pour la remise en l'état de la chaussée après les travaux des particuliers», regrette-t-on localement. Dans la foulée, les usagers de ce tronçon déplorent le fait qu'il ne soit pas réhabilité et demandent aux autorités de wilaya d'inscrire un projet pour la réfection de la couche bitumeuse du CW42 A.

S. Y.